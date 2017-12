Ο Ρομανιόλι εξαφάνισε τον Ικάρντι στο derby (vid)

Οπως φαίνεται στο video από το @breaking_the_lines ο αριστεροπόδαρος στόπερ των Rossoneri είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις και επεμβάσεις και δεν επέτρεψε στον on-fire επιθετικό των Nerazzurri να γίνει επικίνδυνος για την εστία του Αντόνιο Ντοναρούμα. Ο Ρομανιόλι βοήθησε τον τελευταίο να κρατήσει την εστία του ανέπαφη κόντρα στην Ιντερ στο πρώτο του ματς με τα γάντια της Μίλαν, η οποία πέρασε έτσι στους «4» του Coppa Italia.

Alessio Romagnoli vs. Inter. [@11v11Sam]

Kept Mauro Icardi firmly tucked in his pocket. pic.twitter.com/v1FiwyNU2Z

— Breaking The Lines (@BTLvid) December 29, 2017