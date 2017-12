Ακυρο το δείπνο, κλείνεται σε ξενοδοχείο η Μίλαν

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Σε πολύ άσχημη κατάσταση βρίσκονται οι Rossoneri, καθώς μετά τις μεταγραφές ύψους 200 εκατ. ευρώ, δεν μπορούν με τίποτα να πάρουν νίκες. Η ντροπιαστική ήττα από την Ελλάς Βερόνα με 3-0 ήταν η τελευταία σφαλιάρα για την ομάδα του Γκατούζο, που από τη στιγμή που αντικατέστησε τον Μοντέλα έχει ισοπαλία με την Μπενεβέντο, ήττα από την Ριέκα και τώρα το κάζο στο Bentegodi. Οπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, το Χριστουγεννιάτικο δείπνο που θα γινόταν για τους παίκτες ακυρώθηκε και θα υπάρξει αυτό που οι Ιταλοί λένε ritiro, εγκλεισμός δηλαδή σε ξενοδοχείο όταν η ομάδα δεν έχει καλά αποτελέσματα. Αυτό, όπως προκύπτει θα γίνει για 5-6 μέρες, έτσι ώστε η ομάδα να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το παιχνίδι με την Αταλάντα. Η Μίλαν είναι αυτή τη στιγμή στην 8η θέση της Serie A, απέχοντας 18 πόντους από την κορυφή και 10 από τον υποβιβασμό.

#ACMilan comunica che la squadra sarà in ritiro da domani fino a data da destinarsi

AC Milan announce that the team will go on a training retreat from tomorrow until further notice

— AC Milan (@acmilan) December 18, 2017