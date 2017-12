«Ασπίδα» σε Ντοναρούμα Γκατούζο και Μπονούτσι (vid)

Δύσκολη η σημερινή βραδιά για τον Τζίτζιο Ντοναρούμα με τον 18χρονο τερματοφύλακα της Μίλαν να αποδοκιμάζεται έντονα από τους οπαδούς της ομάδας του στον αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Βερόνα. Όχι μόνο αποδοκιμασίες, αλλά και πανό εναντίον του μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ραϊόλα. Ο μικρός δεν άντεξε και βούρκωσε με τους Τζενάρο Γκατούζο και Λεονάρντο Μπονούτσι να στέκονται δίπλα του.

Αρχικά ο προπονητής της Μίλαν ανέφερε σχετικά: «Είναι ένα 18χρονο παιδί, ο καλύτερος γκολκίπερ στον κόσμο σε αυτή την ηλικία και είναι πολύ στενοχωρημένος. Ξέρω πως πρόκειται για έναν σπουδαίο αθλητή και ένα καταπληκτικό παιδί. Από τη στιγμή που ο σύλλογος λέει πως δεν θέλει να πουλήσει κανέναν, τότε γιατί το συζητάμε; Σέβομαι τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να ξέρουν στα αλήθεια αν θέλουν να μείνει ή να φύγει. Νιώθω πολύ άσχημα, γιατί ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα παιδί σαν να είναι τέρας και δεν το αξίζει αυτό. Ο ίδιος δεν μου έχει πει ποτέ πως θέλει να φύγει. Αν το είχε κάνει, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει ο ατζέντης του (σ.σ. Μίνο Ραϊόλα), εγώ μιλώ καθημερινά με τον παίκτη και δίνει καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό για την ομάδα».

Από την πλευρά του ο αρχηγός των... ροσσονέρι βλέποντας στα αποδυτήρια τον συμπαίκτες του να έχει βουρκώσει έσπευσε να τον αγκαλιάσει και να τον στηρίξει στην πιο δύσκολη στιγμή του στη Μίλαν.

Footage of Bonucci with Donnarumma inside the locker room ahead of #MilanVeronapic.twitter.com/BVWFzccdCW

