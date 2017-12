Απόσυρση της Λάτσιο από το πρωτάθλημα θέλουν οι οπαδοί (vids)

«Εχω μιλήσει με τον [πρόεδρο] Λοτίτο και μου είπε ότι ένα από τα πράγματα που έχουν ζητήσει οι οπαδοί είναι να δείξουμε με συγκεκριμένο τρόπο την ενόχλησή μας» είπε ο Αρτούρο Ντιακονάλε, υπεύθυνος επικοινωνίας των Biancocelesti. Σύμφωνα με την Premium Sport, ο Λοτίτο νιώθει ότι 'έχει πέσει θύμα μιας πολιτικής καμπάνιας' που θέλει να κρατήσει την Λάτσιο εκτός της πρώτης 4άδας της Serie A που οδηγεί απευθείας στους ομίλους του Champions League. «Είναι η τέταρτη σερί εβδομάδα που συμβαίνει αυτό το πράγμα» είπε ο προπονητής, Σιμόνε Ιντσάγκι. Το όλο σκηνικό πυροδοτήθηκε όταν στο δεύτερο μέρος του Λάτσιο - Τορίνο στο Olimpico, με το σκορ στο 0-0, ο Ιμόμπιλε έκανε σουτ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μπουρδίσο και αφού δεν δόθηκε πέναλτι, ο Ιταλός στράικερ [ύστερα από χρήση VAR] είδε απευθείας κόκκινη για χτύπημα στον Αργεντινό αντίπαλό του.

Just seen the Ciro Immobile incident as below. Mmm very debatable sending off. Lazio coach safe to say don’t look happy #LazioTorino pic.twitter.com/JeGSt5RvAn

— Scot Munroe (@scot_munroe) December 11, 2017