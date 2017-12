Ξέσπασε ο Γκατούζο στην πρώτη του νίκη με τη Μίλαν (vid)

Ο Ιταλός τεχνικός που ανέλαβε στη θέση του Μοντέλα, μετά την ισοπαλία με τη Μπενεβέντο και την ήττα από τη Ριέκα, είδε επιτέλους τους ποδοσφαιριστές του να φτάνουν στο 2-1 επί της Μπολόνια.

ΑΕΚ - Κέρκυρα και το ποντάρισμά σου επιστρέφεται*, αν ο Αραούχο σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα! (21+). *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Στο φινάλε της αναμέτρησης έβγαλε όλη την πίεση από μέσα του και πανηγύρισε αγκαλιά με τους παίκτες του, ευελπιστώντας να ... έγινε η αρχή για την καλύτερη συνέχεια.

I think Gattuso enjoyed that win over Bologna #MilanBologna pic.twitter.com/uLUCQnA4FF

— Scot Munroe (@scot_munroe) December 10, 2017