Ο Κεντίρα την... είπε στο FIFA 18 για το κούρεμά του (pics)

Είχε μακριά μαλλιά στο Μουντιάλ του 2014 που κατέκτησε και όταν έπαιζε στη Ρεάλ. Εκείνη η εικόνα με τη στέκα στο κεφάλι του Σάμι Κεντίρα δεν υπάρχει εδώ και καιρό. Στο FIFA 2018 όμως εξακολουθεί να παρουσιάζεται έτσι και αυτό φαίνεται πως ενόχλησε τον Γερμανό μέσο της Γιουβέντους, ο οποίος έκανε την παρατήρησή του μεταξύ σοβαρού κι αστείου μέσω Twitter.

«Γεια σου @EASPORTSFIFA, χαίρομαι ειλικρινά που προτιμάτε τα μακριά μαλλιά μου, αλλά τα έχω κοντά εδώ και περίπου δύο χρόνια».

Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair... but I'm wearing it short for almost two years now... #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp

