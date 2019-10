Ο Ιβάνοβιτς έδειχνε πως πρέπει να παίξει η Ζενίτ και τον είδε όλο το γήπεδο! (vid)

Στο παιχνίδι του Κυπέλλου απέναντι στην Τομ Τοσκ, ο «Μπράνε» βρέθηκε στον πάγκο και παρέμεινε εκεί, αφού, οι συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο έφτασαν στο 4-0 κι έτσι δεν χρειάστηκε η δική του βοήθεια.

Συζητώντας την τακτική της Ζενίτ, δεν είχε καταλάβει πως τον έβλεπε όλο το γήπεδο γιατί η κάμερα ήταν στραμμένη πάνω του και τον έδειχνε από τα μάτριξ, με αποτέλεσμα να τον σκουντήξει ένας συμπαίκτης και έπειτα να προσπαθήσει να το περάσει στο ντούκου...

When you realise you've just told the whole stadium your team's tactics pic.twitter.com/epNn4UL8h9

— FC Zenit in English (@fczenit_en) October 31, 2019