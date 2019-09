Σπαρτάκ Μόσχας: Κλειδωμένοι σε εξέδρα... κλουβί οι οπαδοί! (vid)

Ταξιδεύοντας αρκετές ώρες (κάτι περισσότερο από 1.000 χλμ.) για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, οι οπαδοί της Σπαρτάκ Μόσχας τοποθετήθηκαν σε εξέδρα με κάγκελο και ο steward που βρισκόταν μπροστά τους, περίμενε να μπουν όλοι για να κλείσει και να κλειδώσει την πόρτα!

Σαν να τους μάντρωνε!

Και φυσικά, ούτε λόγος για πιθανό κίνδυνο και αναστάτωση... Ποιος εγγυάται ότι θα προλάβαινε να ξεκλειδώσει αν δεν ήταν εκεί κοντά και συνέβαινε κάτι;

Spartak fans were literally locked in a cage during the Russian Cup match away at KAMAZ yesterday. Not ultras, hooligans or racists, just regular fans who travelled up to 1,000 km with their families to support their team. https://t.co/Da46G0dXIB

