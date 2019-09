Ο Όσκαρ Χίλιεμαρκ δεν μακροημέρευσε στο «τριφύλλι» και έκτοτε έπαιξε στη Τζένοα, για να μετακομίσει πλέον από το φετινό καλοκαίρι στη Μόσχα.

Η Ντιναμό τον παρουσίασε στον κόσμο της μέσω social media παίρνοντας με τη βοήθεια της Τζούλια Ρόμπερτς και άλλων προσωπικοτήτων του κινηματογράφου, αφού κέρδισε... Όσκαρ!

And the Oscar goes to... Dynamo! pic.twitter.com/zdc4mY2Y3R

— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 2, 2019