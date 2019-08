Συγκεκριμένος σύνδεσμος φίλων της Ζενίτ, ο επονομαζόμενος Landskrona fan association, έχει ξεκάθαρη ρατσιστική στάση απέναντι στους μαύρους και δεν χάρηκε καθόλου με την προσθήκη του Μάλκομ το φετινό καλοκαίρι.

Στο ματς απέναντι στην Κράσνονταρ, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα να κάνει ντεμπούτο για τον σύλλογο της Αγίας Πετρούπολης, υψώθηκε πανό στο οποίο αναγραφόταν ειρωνικά η ατάκα: «Ευχαριστούμε τη διοίκηση που μένει πιστή στις παραδόσεις του κλαμπ».

Με αυτό τον τρόπο οι οπαδοί θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την μεταγραφή του Μάλκομ...

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj

— FC Zenit in English (@fczenit_en) August 4, 2019