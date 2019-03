Υποψήφια χαμένη ευκαιρία της χρονιάς στη Ρωσία (vid)

Ο Αλεκσάντρ Κούτγιν είναι ο... δράστης της τρομερής στιγμής που είχε η Γενίσεϊ ώστε να ισοφαρίσει στο 71ο λεπτό.

Ναι μεν η μπάλα έφευγε πολύ πλάγια κοντά στο δοκάρι και ο τερματοφύλακας είχε καταφέρει να κλείσει κάπως το χώρο, όμως, το σουτ που έκανε ο ποδοσφαιριστής ήταν... ό,τι χειρότερο.

Αφού γλίτωσε εκεί την ισοφάριση, η Άρσεναλ Τούλα πέτυχε και δεύτερο γκολ για να κλειδώσει τη νίκη (2-0).

Aside from the terrible pitch, there were a couple of noteworthy moments during Arsenal Tula vs Yenisey.

The standout was this miss of the season contender from Aleksandr Kutjin. He won’t want to see this again! pic.twitter.com/Tr2hj8Tmv8

— Russian Football News (@RusFootballNews) March 17, 2019