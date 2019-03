Σκόραρε, ακυρώθηκε για... κόρνερ και ξανασκόραρε για να δώσει νίκη στη Ρούμπιν Καζάν! (vid)

Ο νεαρός στράικερ, Αρτούρ Σαγκίτοφ ήταν αυτός που χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του και μάλιστα από τα δικά του πόδια κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα και στις δύο περιπτώσεις σε διάστημα 42 δευτερολέπτων!

Αρχικά το πρώτο του γκολ ακυρώθηκε για... κόρνερ καθώς η μπάλα είχε περάσει την τελική γραμμή προτού γίνει το γύρισμα, για να κάνει την προβολή από την εκτέλεση της στημένης φάσης και να πάρει το αίμα του πίσω!

Δείτε το βίντεο:

Yesterday’s final match between Rubin and Akhmat was decided in dramatic fashion.

Young striker Artur Sagitov scored two goals in 42 seconds of the 93rd minute - but only one of them counted after the first was incorrectly ruled out. pic.twitter.com/qf2QX97yQA

— Russian Football News (@RusFootballNews) March 3, 2019