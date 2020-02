Λεβερκούζεν: Της ακύρωσαν τέσσερα γκολ, προκρίθηκε με... αυτογκόλ (pics)

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη στην «Μπάγερ Αρίνα».

Η Λεβερκούζεν αντιμετώπισε την Στουτγκάρδη για το Κύπελλο Γερμανίας, σημείωσε τέσσερα τέρματα, αλλά οι φίλοι της πανηύρισαν μόνο το... πέμπτο.

Πώς γίνεται αυτό; Οι παίκτες του Πέτερ Μπος σκόραραν με τους Ντιαμπί (39'), Χάβερτς (43', 65'), Αλάριο (53'), αλλά ισάριθμες φορές είδαν τον επόπτη να σηκώνει την σημαία του για οφσάιντ. Αυτό όμως, δεν εμπόδισε την Λεβερκούζεν να προκριθεί στα προημιτελικά, αφού εν τέλει άνοιξε το σκορ με... αυτογκόλ.

Αναμφίβολα, το σκηνικό ήταν υπερβολικά αξιοπερίεργο για να μείνει ασχολίαστο από τον ενεργό λογαριασμό των Ασπιρινών στο twitter, με τους διαχειριστές να δίνουν ρέστα.

Μετά το τρίτο ακυρωθέν τέρμα, έδωσαν εμφατική απάντηση σε ανόητο χρήστη, που χρέωσε την γκίνια στην διαιτησία της γυναίκας ρεφ Μπιμπιάνα Στάινχαους.

No it’s what happens when we are too fast and score from an offside position https://t.co/V0kD6ch7o0

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 5, 2020