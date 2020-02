Δεν διάγει τις καλύτερες μέρες του στην Τσέλσι ο Πέδρο. Ο Ισπανός επιθετικός, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι και πιθανότατα θα αποχωρήσει από το «Στάμφορντ Μπριτζ», προκάλεσε την ενόχληση των φίλων της ομάδας γιατί... πετάχτηκε στην Βαρκελώνη μετά το 2-2 με την Λέστερ και εθεάθη σε τρυφερό τετ – α – τετ με ξανθιά ύπαρξη.

Ο 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έχει χωρίσει από την πρώτη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών τους, Καρολίνα Μαρτίν, πλήρωσε 4.000 ευρώ (!) για την κατανάλωση στο κλαμπ της καταλανικής πρωτεύουσας, όπου βρέθηκε με φίλους και μια ξανθιά συνοδό.

«Ο Πέδρο είχε ένα τεράστιο χαμόγελο όλο το βράδυ. Κάποια στιγμή χόρευε με μια όμορφη ξανθιά που τον αγκάλιαζε με ένα ποτό στο χέρι. Μετά από λίγο, σήκωσε την μπλούζα του και έδειξε το στήθος του. Εκείνος και οι φίλοι του βρίσκονταν σε μια σάλα VIP μακριά από την κεντρική σκηνή, αλλά προκάλεσαν αναταραχή στο μαγαζί» ανέφερε θαμώνας στην αγγλική εφημερίδα «Sun» για τα... κατορθώματα του ποδοσφαιριστή.

