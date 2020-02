Αυτό που παρουσιάζουν οι «κόκκινοι» στον αγωνιστικό χώρο όταν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, η αυτοπεποίθηση και η ευκολία με την οποία δημιουργούν φάση για γκολ με διαδοχικές τακουνιές όπως έγινε με τον Τσάμπερλεϊν όταν εκείνος άνοιξε το σκορ κόντρα στους «άγιους», είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Κοπιαστικής δουλειάς, πολλών ετών. Όσων βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Λίβερπουλ ο Γιούργκεν Κλοπ.

Στο ματς του περασμένου Σαββάτου υπήρξε φάση κατά την οποία με 18 μεταβιβάσεις και σε μόλις 19 δευτερόλεπτα η μπάλα – που σε αρκετές περιπτώσεις μεταφέρθηκε με τη μια από τον έναν στον άλλον – έφτασε από τον Άλισον στα αντίπαλα δίχτυα.

Το γκολ δεν μέτρησε ποτέ, αλλά η φάση είναι άξια χειροκροτήματος.

Can’t help but think about how good this. Eighteen touches and 19 seconds between getting the ball in their box to putting the ball into the opposition net...before being ruled out.

Football this great isn’t trained overnight. pic.twitter.com/zWnQkbSXnN

