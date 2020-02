Ανρί: Η μέρα που έσπασε τη 200άρα στην Άρσεναλ! (vid)

Ο θρυλικός παλαίμαχος επιθετικός της Άρσεναλ, ναι μεν είδε τον Σέρχιο Αγουέρο να τον προσπερνάει και να γίνεται εκείνος ο κορυφαίος ξένος σκόρερ στα χρονικά της Premier League, ωστόσο, η δική του ιστορία με την Άρσεναλ παραμένει αναλλοίωτη.

Σαν σήμερα, 4 Φεβρουαρίου το 2006, ο Ανρί είχε διαμορφώσει το τελικό 2-0 απέναντι στη Μπέρμιγχαμ και είχε γίνει ο μοναδικός σε ολόκληρη την ιστορία του λονδρέζικου συλλόγου που έφτανε – και μετέπειτα θα ξεπερνούσε – τα 200 γκολ με το κλαμπ.

Από μπαλιά του Σεσκ Φάμπρεγας, ο Γάλλος νυν προπονητής της Impact Montreal, με αριστερό βολέ στην κίνηση πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, ενώ νωρίτερα ο Αντεμπαγιόρ με κεφαλιά είχε ανοίξει το σκορ για το σύνολο του Αρσέν Βενγκέρ.

14 years ago today...

@ThierryHenry became the first (and only) player to score 200 goals in Arsenal colours

Our GOAT pic.twitter.com/aRNyIjtXC5

— Arsenal (@Arsenal) February 4, 2020