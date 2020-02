Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, αφότου ήταν παρών στην σημαντική στιγμή του Ρομπέρτο Φιρμίνο, ο οποίος βαφτίστηκε Χριστιανός, έκανε το ίδιο και για τον συμπατριώτη του, χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η σύζυγος του Φρεντ, Μονίκ, με τον ίδιο τρόπο σε πισίνα, έπειτα από το μικρό τελετουργικό, βαφτίστηκε Χριστιανή και ο Άλισον ήταν εκεί για να προσφέρει γι' ακόμα μια φορά τις υπηρεσίες του, έχοντας κι εκείνος ασπαστεί τον Χριστιανισμό...

Fred's wife Monique getting baptized by @Alissonbecker and wife @DrNataliaBecker #LFC #MUFC pic.twitter.com/tmhlXvBUOG

— Aswin (@Zizouology) February 3, 2020