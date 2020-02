Οι «πολίτες» με αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στα «σπιρούνια» έμειναν στο -22 από τους πρωτοπόρους της φετινής Premier League και αυτό απλά έσπρωξε λίγο πιο βαθιά το μαχαίρι στις πληγές της Σίτι.

Ένας ρεπόρτερ, στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Τότεναμ, ρώτησε τον Πεπ Γκουαρδιόλα αν θεωρεί πλέον πως ο τίτλος χάθηκε.

Ο Ισπανός προπονητής κούνησε καταφατικά το κεφάλι και κάπου εκεί άκουσε κάτι που δεν το περίμενε καθόλου! «Μπορείτε να το πείτε γιατί δεν μπορώ να σας χρεώσω ατάκα ότι... κουνήσατε το κεφάλι;».

Ο Πεπ γούρλωσε τα μάτια, οι υπόλοιποι λύθηκαν στα γέλια και ο κόουτς απάντησε απλά πως: «Ναι, έχει ξεφύγει αρκετά η Λίβερπουλ».

Reporter: 'Pep, have you conceded the title?'

*Nods head

Reporter: 'Can you say it... I can't quote you nodding!'

Pep: 'Yes, they are far away!' pic.twitter.com/xnKB5hiRJ7

— Hayters TV (@HaytersTV) February 2, 2020