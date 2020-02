Ο Μουρίνιο σε μία από τις πιο απίθανες αντιδράσεις της καριέρας του (vid)

Ο Στέρλινγκ είχε ήδη κίτρινη για σκληρό μαρκάρισμα, όταν το VAR έδειξε ότι έπεσε μόνος του στην περιοχή της Τότεναμ. Ο Μουρίνιο σηκώθηκε διαμαρτυρόμενος για το “θέατρο” του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι και έπειτα κάθισε στη θέση του. Ο βοηθός του όμως του θύμισε ότι ο Στέρλινγκ είχε κάρτα και έπρεπε να πάρει και εκεί, ώστε να αποβληθεί. Αυτό ήταν αρκετό για να κάνει τον Μουρίνιο να πεταχτεί από τη θέση του και με τρελό σπριντ να ορμήσει στον τέταρτο διαιτητή, ο οποίος σχεδόν τον φοβήθηκε. Πραγματικά από τις καλύτερες στιγμές του Πορτογάλου τεχνικού.

Watch Jose Mourinho go through every single emotion in the span of 30 seconds ?

(via @SuperSportTV) pic.twitter.com/crqg85l4JS

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 2, 2020