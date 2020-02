Ιγκάλο: «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» (vid)

Για όσους τυχόν δεν είχαν πιστέψει ακόμα ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκτησε τον Όντιον Ιγκάλο, ο Νιγηριανός επιθετικός έφτασε στην Αγγλία και στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως Κόκκινος Διάβολος.

«Οι τελευταίες μέρες ήταν μια τρέλα για εμένα. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι στο Μάντσεστερ. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμένα» δήλωσε ο Ιγκάλο, ο οποίος θα αγωνιστεί στην Γιουνάιτεντ ως δανεικός από την κινεζική Σανγκάη Σένχουα μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Είμαι ευγνώμον στον Θεό, στον μάνατζερ μου και στον προπονητή που μου έδωσαν την ευκαιρία να είμαι εδώ» πρόσθεσε ο Νιγηριανός, ο οποίος χαρακτήρισε «όνειρο που έγινε πραγματικότητα» την μεταγραφή του, υπενθυμίζοντας ότι από μικρός υποστήριζε την Γιουνάιτεντ και ονειρεύονταν κάποια μέρα να φορέσει την φανέλα της.

"It is a dream come true"

New Manchester United signing Odion Ighalo has arrived in the UK from China

— Sky Sports News (SkySportsNews) February 2, 2020