Λίβερπουλ: Ο τελευταίος τερματοφύλακας – πρωταθλητής με τον... διαφαινόμενο φετινό θριαμβευτή! (pic)

Ο θρυλικός Μπρους Γκρόμπελαρ είχε όμορφη συνάντηση με τον Βραζιλιάνο πορτιέρε, οι δυο τους τα είπαν για λίγο και έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία, αφού, πολύ σύντομα θα έχουν κάτι που θα τους συνδέσει.

Ο Άλισον, θα είναι ο πρώτος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ με τον Brucie που κατακτά το πρωτάθλημα!

That last title winning Keeper (1990) with the new title winning Keeper (2020) Alisson & Brucie pic.twitter.com/5kL4EW9LrZ

