Πριν λίγο καιρό ο Ντάνιελ Ποντένσε αγωνιζόταν στην ελληνική Super League και ξαφνικά βρέθηκε στο «Θέατρο των Ονείρων» να παίρνει βαθμό από την ομάδα του Σόλσκιερ και να φτάνει κοντά σε γκολ στις καθυστερήσεις...

Ο Ντάνιελ Ποντένσε πραγματοποίησε ονειρική και απότομη αλλαγή μετακομίζοντας στην Premier League και μαζί με τον Μπρούνο Φερνάντες που έπαιξε σε ολόκληρο το παιχνίδι για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αντάλλαξαν τις φανέλες τους από την πρώτη τους εμφάνιση στο κορυφαίο πρωτάθλημα...

