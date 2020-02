Σόλσκιερ: «Κάποιος κούνησε το τέρμα δεξιά»! (vid)

Ο Νορβηγός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» έχοντας δει τις αποτυχημένες προσπάθειες των Γκρίνγουντ, Μάτα και Νταλότ που έφυγαν λίγο δίπλα από την εστία του Ρουί Πατρίσιο στο Σαββατιάτικο παιχνίδι του «Ολντ Τράφορντ», είπε στο flash interview:

«Οι υπάλληλοι του γηπέδου μάλλον κάτι έκαναν και μετακίνησαν λίγο πιο δεξιά την εστία ... Κάτι πρέπει να έγινε στο γήπεδο το προηγούμενο βράδυ...».

Ασφαλώς αστειευόταν ο κόουτς της Γιουνάιτεντ, αλλά τέτοια ώρα...

Ole with the strangest excuse of the season

"The ground staff must have moved the goal half a yard to the right. Something must have happened last night" pic.twitter.com/gex1rsf6pF

— Football Daily (@footballdaily) February 1, 2020