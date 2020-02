Ο Ουαλός νυν εξτρέμ των «κόκκινων διαβόλων» που μάλιστα σκόραρε από το ντεμπούτο του στη φετινή Premier League όταν πέρασε με αλλαγή στο ματς με την Τσέλσι και βρήκε δίχτυα στην πανεύκολη νίκη της Γιουνάιτεντ με το τελικό 4-0, είχε φτάσει μια ανάσα από τη μεταγραφή στη Λιντς τον Ιανουάριο του 2019.

Τις τελευταίες ώρες της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου κι ενώ εκείνος είχε βρεθεί στα γραφεία των «παγωνιών», είχε περάσει από ιατρικά τεστ, είχε υπογράψει τα συμβόλαια και είχε φωτογραφηθεί με τη νέα του φανέλα, όλα «ναυάγησαν».

Το αφεντικό της Λιντς εξ Αμερικής δεν μπορούσε να συμφωνήσει με τον εκτελεστικό διευθυντή των «κύκνων», κάποια στιγμή άρχισαν να μην υπάρχουν απαντήσεις στα τηλεφωνήματα και την τελευταία στιγμή η μεταγραφή οδηγήθηκε σε αδιέξοδο.

Το βίντεο από το ντοκιμαντέρ του Amazon για την ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα την περασμένη σεζόν, φανερώνει πολλά άγνωστες πτυχές της έντασης της δουλειάς και των όσων συμβαίνουν στο παρασκήνιο και δεν γνωρίζει ο κόσμος. Το κλάμα του υπεύθυνου της Λιντς για την αρνητική έκβαση έπειτα από μια ημέρα έντονης πίεσης, είναι χαρακτηριστικό...

The most extraordinary transfer saga in recent history.

This is the story of how @ManUtd's Dan James almost joined @LUFC on #DeadlineDay in January 2019... pic.twitter.com/uzffWkVykB

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) January 31, 2020