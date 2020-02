Ο πολύπειρος επιθετικός και νυν παίκτης – κόουτς των «κριαριών», λίγες μέρες αφότου βρήκε δίχτυα απέναντι στη Λούτον σε ήττα για την ομάδα του Φιλίπ Κοκού, βοήθησε στην διαμόρφωση του τελικού 4-0 απέναντι στη Στόουκ το βράδυ της Παρασκευής.

Με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και γλυκό σουτ στην αριστερή γωνία, ο Ρούνεϊ πέτυχε το δεύτερο γκολ του στη μέχρι στιγμής θητεία του στο κλαμπ που βρίσκεται στην Championship και θέλει να διεκδικήσει την άνοδο στην Premier.

Wayne Rooney free kick = stunning goal!!

How many times have we said that in his career?

Now Derby fans are getting to enjoy them too#DCFC | @dcfcofficial | @WayneRooney pic.twitter.com/DWgTRU4cvX

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) February 1, 2020