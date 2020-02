Ο Νιγηριανός επιθετικός είναι εκείνος στις ικανότητες του οποίου ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θέλει να βρει τα γκολ που χάνει από τον τραυματισμό του Μάρκους Ράσφορντ και που έχασε από την αποχώρηση του Ρομέλου Λουκάκου το καλοκαίρι.

Στις τελευταίες ώρες των μεταγραφών του Ιανουαρίου, η Γιουνάιτεντ προχώρησε στην απόκτησή του με δανεισμό από την Shanghai Shenhua και ο Ιγκάλο ολοκληρώνει μια μεταγραφή την οποία από μικρός είχε στα σχέδιά του...

Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά, έφτασε να την πετύχει στην ηλικία των 30 ετών, επιστρέφοντας στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Δείτε τη φωτογραφία του πριν από αρκετά χρόνια πίσω στην πατρίδα του, όταν έπαιζε στα χώματα με τη φανέλα της νέας του ομάδας...

@ighalojude

Chairman, you wore that Ruud Van Nilsteroy shirt back then. Now you wear a real @ManUtd jersey with IGHALO written on it!!!#Proof!

Dreams do come true!!! pic.twitter.com/9mUbVjFyYf

— john KJ idehai (@kj_hova) February 1, 2020