Ο CR7 μίλησε τόσο με τον συμπατριώτη του για να τον προετοιμάσει για όσα θα συναντήσει στο Μάντσεστερ, όσο και με τον νυν προπονητή των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε τις επαφές που είχε με τον Κριστιάνο, αλλά και το τηλεφώνημα που έλαβε ο νυν σούπερ σταρ της Γιουβέντους από τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, στον οποίο είπε πολύ καλά λόγια για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του αγγλικού συλλόγου.

«Μιλήσαμε με τον Κριστιάνο για τη Γιουνάιτεντ και είχε μόνο καλά λόγια να πει. Το όνειρό του είχε αρχίσει εδώ και βελτιώθηκε στην ομάδα. Είναι χαρούμενος με την μεταγραφή μου και μου είπε ο Όλε ότι ρώτησε τον Κριστιάνο για εμένα και άκουσε πολύ καλά λόγια για εμένα...» είπε ο Μπρούνο Φερνάντες.

Praised the club.

Recommended him to Ole Gunnar Solskjaer.

Bruno Fernandes reveals the part @Cristiano played in his @ManUtd transfer. pic.twitter.com/vDZH7dDD5F

— SPORF (@Sporf) February 1, 2020