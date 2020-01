Η Λέστερ ανακοίνωσε τον Μπένετ!

Εξαιρετική κίνηση για τη Λέστερ στην τελευταία ώρα των μεταγραφών, αφού απέκτησε τον Ράιαν Μπένετ από τη Γουλβς. Ο 29χρονος στόπερ θα αγωνίζεται στις Αλεπούδες μέχρι το τέλος της σεζόν με τη μορφή δανεισμού, ενώ η οψιόν αγοράς είναι στα 5 εκατ. λίρες.

DEAL DONE: Ryan Bennett has joined Leicester City from Wolves on loan with an option to buy for around £5m.

#DeadlineDay pic.twitter.com/xjf9L3JOvO

Football Tweet (@Football__Tweet) January 31, 2020