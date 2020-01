Η Μπράιτον αγόρασε τον Λαμπτέι από την Τσέλσι

Η νεανική Τσέλσι του Φρανκ Λάμπαρντ παραδόξως δεν είχε χώρο από ότι φάνηκε για τον Ταρίκ Λαμπτέι.

Ο προερχόμενος από τις ακαδημίες των Μπλε αμυντικός αποτελεί πλέον παίκτη της Μπράιτον, η οποία τον απέκτησε για τρία χρόνια, καταβάλλοντας το ποσό των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ στους Λονδρέζους.

Ο 19χρονος Βρετανός συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους πρωτοεμφανιζόμενους με την Τσέλσι στην Premier League, κάνοντας το ντεμπούτο του στο ντέρμπι κόντρα στην Άρσεναλ στις 29 Δεκεμβρίου (1-2). Μάλιστα, έπαιξε και στα δύο παιχνίδια για το FA Cup, με Νότιγχαμ και Χαλ.

