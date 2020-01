Μπρούνο Φερνάντες; Παρών! Ο Πορτογάλος μέσος πήρε μέρος στην πρώτη του προπόνηση με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στο ματς πρωταθλήματος με την Γουλς, το απόγευμα του Σαββάτου (01/02, 19:30, Cosmote Sport 1/HD).

You want a Bruno training video? You got Bruno a training video B_Fernandes8 #MUFC https://t.co/ibdpAavODy pic.twitter.com/bPr2FVoEjt

— Manchester United (ManUtd) January 31, 2020