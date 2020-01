Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε Ζίβκοβιτς

Επιθετική ενίσχυση στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών για την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Οι Λεπίδες ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Ρικάιρο Ζίβκοβιτς από την κινέζικη Γιατάι ως το τέλος της σεζόν, προσθέτοντας στις τάξεις τους ένα άλλοτε wonderkid των ευρωπαϊκών γηπέδων.

Ο 23χρονος πλέον Ολλανδός χρίστηκε ανερχόμενος σταρ στον Άγιαξ, από τον οποίο αποχώρησε όμως το 2017 με προορισμό την Οστάνδη. Τον περασμένο Φεβρουάριο πήρε την απόφαση-έκπληξη να μεταγραφεί στο κινέζικο πρωτάθλημα, ωστόσο, η ομάδα του Κρις Γουάιλντερ του έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψει στην Ευρώπη και να παίξει για πρώτη φορά στην Premier League.

Έτσι, η Σέφιλντ ολοκλήρωσε την τέταρτη μεταγραφή στο χειμερινό παζάρι, μετά τους Ρόντγουελ, Ρόμπινσον και Μπέργκε.

Another one for Wilder pic.twitter.com/zfKkbIbuyd

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 31, 2020