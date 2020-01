Άρσεναλ: Ανακοίνωσε Σοάρες! (pic)

Μετά τη Σαουθάμπτον στην Άρσεναλ. Ο διεθνής Πορτογάλος δεξιός μπακ θα συνεχίσει στην ομάδα του Λονδίνου.

Μάλιστα ο Αρτέτα θα τον έχει άμεσα στη διάθεσή του.

Ο παίκτης ξεκίνησε την καριέρα του από την Σπόρτινγκ, μετά πήγε στην Ακαδέμικα και επέστρεψε στη Λισαβόνα για να πάει το 2015 στη Σαουθάμπτον.

Πλέον είναι... κανονιέρης!

Cedric is to join us on loan until the end of the season.

Send us your welcome messages for @OficialCedric

— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020