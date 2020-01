Προδιαγεγραμμένη έμοιαζε η... σκοτεινή μοίρα του Ντάνι Ρόουζ στην Τότεναμ, μετά τον έντονο διάλογο με τον Ζοσέ Μουρίνιο που είχε σε πρόσφατη προπόνηση των Σπιρουνιών. Και, μια ημέρα πριν από το τέλος των μεταγραφών, ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στη Νιουκάστλ μέχρι το τέλος της περιόδου.

Ο 29χρονος Άγγλος διεθνής αριστερός μπακ, ο οποίος το 2018 συγκλόνισε την βρετανική κοινή γνώμη όταν αποκάλυψε ότι έπασχε από κατάθλιψη, ψάχνει μέσα από τις Καρακάξες να διατηρήσει την θέση του στην εθνική ομάδα ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του καλοκαιριού.

Με την Τότεναμ μέτρησε φέτος 16 συμμετοχές (και δύο ασίστ), τις περισσότερες όμως στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν προπονητής της περυσινής φιναλίστ του Champions League ήταν ακόμα ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Danny Rose from SpursOfficial on loan until the end of the season.

Welcome to Newcastle United, Danny!

— Newcastle United FC (NUFC) January 30, 2020