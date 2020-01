Η Λίβερπουλ αποκάλυψε το άγαλμα του Μπομπ Πέισλι έξω από το Άνφιλντ (vid+pics)

Για την Λίβερπουλ, ακόμα και ένα μεγαλοπρεπές άγαλμα δύσκολα μπορεί να συμβολίσει τον αντίκτυπο και την παρακαταθήκη που άφησε ο Μπομπ Πέισλι στο κλαμπ.

Ο εμβληματικός προπονητής των Reds και αρχιτέκτονας της σαρωτικής Λίβερπουλ της δεκαετίας του 70' και των αρχών του 80' συνδέεται όσο ελάχιστοι με το ιδεώδες που πρεσβεύει η κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσάιντ και για αυτό το νέο άγαλμα που κοσμεί τον εξωτερικό χώρο του Άνφιλντ, τον ενσαρκώνει στην πιο χαρακτηριστική του στιγμή.

Η μνημειώδης σκηνή από όταν μετέφερε ο ίδιος στις πλάτες του τον τραυματία Έμλιν Χιουζ εκτός γηπέδου, ενέπνευσε τους σχεδιαστές της εντυπωσιακής κατασκευής, η οποία και αποκαλύφθηκε το απόγευμα στο γήπεδο των Κόκκινων, παρουσία θρύλων της ομάδας, όπως ο Κένι Νταλγκλίς, ο Ίαν Ρας, κλπ.

Το άγαλμα φτάνει σε ύψος τα 3 μέτρα, είναι κατασκευασμένο από μπρούτζο και χορηγήθηκε από την Standard Chartered, τον σπόνσορα της Λίβερπουλ, με αφορμή τα δέκα χρόνια συνεργασίας των δύο πλευρών.

The moment the Bob Paisley statue was unveiled at Anfield

