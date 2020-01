Η Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε Φερνάντες

Το σίριαλ που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι και κατά καιρούς ταλαιπώρησε τους φίλους των Κόκκινων Διαβόλων, έληξε με happy end.

Μπρούνο Φερνάντεζ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πορευτούν μαζί ως το καλοκαίρι του 2025, με προοπτική επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο, με το κλαμπ να ανακοινώνει επίσημα την πρώτη του μεταγραφή στο χειμερινό παζάρι.

#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes!

— Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020