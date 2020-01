Ο Αργεντινός αμυντικός γκρέμισε τον Χάρι Μαγκουάιρ που ανέβει στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά της ρεβάνς των ημιτελικών του LeagueCup στο Etihad, το βράδυ της Τετάρτης.

Αμέσως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε του έβαλε τις φωνές για να του δείξει ότι σε τέτοιο χρονικό σημείο και σε τέτοια απόσταση από την περιοχή δεν δίνεται ευκαιρία σε αντίπαλο να γεμίσει με κορμιά τα καρέ της ομάδας...

“NICOOOOOOOO!”

Kevin De Bruyne is literally every single Manchester City fan when Nicolás Otamendi does a Nicolás Otamendi...

[via @DeBrxyne17]pic.twitter.com/l3SCF9EqJz

— Man City Xtra (@City_Xtra) January 29, 2020