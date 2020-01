Σόλσκιερ σε Λίνγκαρντ: «Αν το ξανακάνεις, σε έβγαλα»! (vid)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρά τη νίκη τους με σκορ 1-0 στο Etihad αποκλείστηκαν λόγω της ήττας (3-1) στο πρώτο ματς του «Ολντ Τράφορντ» και η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει σε ακόμα έναν τελικό του Carabao Cup την 1η Μαρτίου στο «Γουέμπλεϊ» απέναντι στην Άστον Βίλα.

Ο Λίνγκαρντ, αν και σκόραρε πριν από λίγες μέρες σε ματς με την Τρανμίρ για το Κύπελλο, ήταν ξανά κακός στο ντέρμπι με τη Σίτι. Ο Σόλσκιερ του φώναξε «αν το ξανακάνεις θα σε βγάλω» όταν πλέον είχε αγανακτήσει βλέποντάς τον να χάνει εύκολα τη μπάλα.

Και αντί να δει διόρθωση, ο Λίνγκαρντ το ξανάκανε και λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε!

Ole telling Lingard if he does that 1 more time he can .... off

A few moments later he does the same and is off #MCIMUN pic.twitter.com/fvrfNK9Byo

— Football Daily (@footballdaily) January 29, 2020