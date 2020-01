Βιονικός μοιάζει ο Αντρέ Γκόμες, ο οποίος τον Νοέμβριο υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό, όταν έσπασε τον αστράγαλό του, μετά από τάκλιν του Χέουνγκ Μιν Σον, σε αγώνα της Έβερτον με την Τότεναμ.

Μόλις 86 ημέρες μετά τον τραυματισμό, ο Πορτογάλος μέσος ξεκίνησε να προπονείται και πάλι με τους συμπαίκτες του, κάτι που βεβαίως πανηγύρισαν τόσο ο ίδιος, όσο και η ομάδα του Λίβερπουλ στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

«Νιώθω καλά που επέστρεψα με την ομάδα! Πρώτη προπόνηση με τα παιδιά. Γίνομαι καλύτερα κάθε μέρα, ώστε να είμαι έτοιμος όσο το δυνατόν πιο σύντομα» έγραψε σχετικά ο Γκόμες.

Feels good to be back with the team! First training session with the boys.

Getting better everyday to be ready as soon as possible Everton pic.twitter.com/ARkRhNRtAF

— André Gomes (aftgomes) January 28, 2020