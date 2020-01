Η Γιουνάιτεντ «έφαγε» πόρτα στο γνωστό της ξενοδοχείο λόγω... Dancing with the Stars

Καμιά ελπίδα για τους Κόκκινους Διαβόλους σε όλα τα επίπεδα. Δεν της φτάνει της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η αγωνιστική κατήφεια, η έλλειψη μεταγραφών και η οργάνωση ομαδική αποχώρησης των οπαδών από το επόμενο παιχνίδι Premier κόντρα στην Γουλβς, είχε να αντιμετωπίσει και απρόσμενο ενόψει του ματς με την Τρανμίρ για το FA Cup (26/1, 17:00).

Συγκεκριμένα, η αποστολή της Γιουνάιτεντ είχε σχεδιάσει να καταλύσει στο γνωστό της ξενοδοχείο «The Lowry», ωστόσο, έπεσαν πάνω σε δυσάρεστη έκπληξη. Οι πρωταγωνιστές του show «Strictly Come Dancing Stars» (ανάλογο του Dancing with the stars», είχαν γεμίσει όλα τα δωμάτια, καθώς βρίσκονταν σε περιοδεία, καθιστώντας έτσι αδύνατη την παράλληλη διαμονή των Κόκκινων Διαβόλων.

Έτσι, η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ βρέθηκε εκτεθειμένη έστω και προσωρινά, ως ότου βρει τον χώρο της, παραμονή του ματς κόντρα στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.