Ο 26χρονος στόπερ αφίχθη στην αγγλική πρωτεύουσα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή των «κανονιέρηδων», Εντού, για να περάσει από τις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον λονδρέζικο σύλλογο.

Ο Μάρι αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Μαγιόρκα, στο ανδρικό τμήμα της οποίας βρέθηκε το 2011.

Έχει περάσει και από τη Μάντσεστερ Σίτι, στην οποία όμως δεν κατέγραψε ούτε μια συμμετοχή και συνεχώς πήγαινε δανεικός και έπαιξε σε ομάδες όπως η Χιρόνα, η Μπρέντα και η Λα Κορούνια.

Το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στη Βραζιλία για να παίξει στην Φλαμένγκο, έγινε ο πρώτος Ισπανός ποδοσφαιριστής που κατακτά το Κόπα Λιμπερταδόρες όντας μέλος της ομάδας που έφτασε στο 2-1 επί της Ρίβερ Πλέιτ τον περασμένο Νοέμβρη, ενώ, έπαιξε και απέναντι στη Λίβερπουλ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Κατάρ τον Δεκέβριο.

Στην Άρσεναλ αναμένεται να παίξει ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι, με την ομάδα του Αρτέτα να έχει εξασφαλίσει οψιόν αγοράς του έναντι 7 εκατομμυρίων λιρών.

Pablo Mari has just arrived at Heathrow with Edu and he tell me he is excited to be joining Arsenal.

Medical to take place this weekend. pic.twitter.com/6VY1RM3wJL

— Charles Watts (@charles_watts) January 25, 2020