Για κάποιους, ο Ερίκ Καντονά έδωσε γερή κλωτσιά στον ρατσισμό. Για κάποιους άλλους, απλά φανέρωσε τον εκρηκτικό του χαρακτήρα και τα προβλήματα διαχείρισης θυμού. Για άλλους, απλά... King Eric και τα μυαλά στα κάγκελα.

Ο παλαίμαχος Γάλλος επιθετικός, θρύλος των «κόκκινων διαβόλων», δεινός σκόρερ και ένας από τους πιο μπλαζέ και... φιλοσοφημένους τύπους που μπορεί να συναντήσει κανείς στο χώρο του ποδοσφαίρου, έγραψε ιστορία σαν σήμερα, 25 Ιανουαρίου, πίσω στο 1995.

Τότε, σε παιχνίδι της Γιουνάιτεντ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας και έχοντας δει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή, άκουσε από οπαδό των «αετών» στην εξέδρα να του φωνάζει «άντε γαμ$@!$@ %, γύρνα πίσω στην πατρίδα σου τη Γαλλία». Ε, δεν ήθελε και πολύ πάνω στην ένταση. Πήρε φόρα και του όρμηξε, κλωτσώντας τον με στυλ Kung-Fu!

«Κάποια άλλη μέρα ίσως τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά και ν' αντιμετώπιζα αυτό τον τύπο με διαφορετικό τρόπο» είχε δηλώσει ο Καντονά, που όμως, δεν έχει μετανιώσει ούτε μια στιγμή γι' αυτό που έκανε. «Μια από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα μου ήταν εκείνη η κλωτσιά. Προσπάθησα να τον χτυπήσω ξανά γιατί δεν προσγειώθηκα στα πόδια μου. Δεν έβαλα πολλή δύναμη. Έπρεπε να το κάνω πιο δυνατά. Ήταν μια δραματική σκηνή κι εγώ ήμουν ηθοποιός...

Παίρνω τα πράγματα πολύ σοβαρά χωρίς να παίρνω στα σοβαρά τον εαυτό μου. Δεν σκέφτηκα ποτέ την ευθύνη ή το ποιος ήμουν ή το ότι ήμουν ποδοσφαιριστής και έπρεπε να είμαι πρότυπο. Δεν με ένοιαξε ποτέ να είμαι πρότυπο ή κάποια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήθελα να κάνω αυτό που ήθελα. Αν ήθελα να κλωτσήσω κάποιον, θα τον κλωτσούσα» έχει τονίσει στο δημοφιλές περιοδικό FourFourTwo...

Έπειτα από εκείνο το επεισόδιο, τιμωρήθηκε με απαγόρευση συμμετοχής για εννέα μήνες...

On this day in 1995, Eric Cantona was sent off and gave Palace fan, Mathew Simmonds, a "Kung-Fu Kick" on his way out. @DavidMay04 scored his first league goal for United in the 1-1 draw at Selhurst Park pic.twitter.com/CoNOpfomMI

— United Memories (@United_Memories) January 25, 2020