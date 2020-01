Κλοπ σε ρεπόρτερ: «Ξέρεις ήδη ότι είναι μαλ@@@ η ερώτηση ε;»! (vid)

Ο Γερμανός κόουτς της Λίβερπουλ δεν αφήνει τέτοια περιστατικά να πέσουν κάτω και του αρέσει να κάνει πλάκα με οποιαδήποτε αφορμή του δοθεί.

Έτσι, όταν στο ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου της Παρασκευής ένας ρεπόρτερ που είχε πάρει το λόγο «κόλλησε», ο Kloppo γέλασε και του είπε:

«Ξέρεις ήδη ότι είναι μαλ@@@ η ερώτησή σου ε; Αλλά παρ' όλα αυτά, την συνεχίζεις, μου αρέσει!».

Jurgen Klopp has the press in hysterics as he ruins this journalist for his opening question pic.twitter.com/5uSUn0TUBp

— The Sun Football (@TheSunFootball) January 24, 2020