Ο παλαίμαχος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το βράδυ της Τετάρτης με πόνο καρδιάς έκανε λόγο για ντροπιαστικό αποτέλεσμα με το 2-0 των clarets, που πήραν την πρώτη του νίκη στο γήπεδο των «κόκκινων διαβόλων» από το 1962.

Μιλώντας από το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο του BT Sport στο «Ολντ Τράφορντ» αναφέρθηκε και στο γεγονός πως ο κόσμος άρχισε να φεύγει από το γήπεδο στο τελευταίο 10λεπτο.

Το πρωί της Πέμπτης, μόλις ξεκίνησε η μέρα του, αισθάνθηκε την ανάγκη να βγάλει ένα νέο βίντεο στα social media. Απένειμε τα εύσημα στην Μπέρνλι και τον Σον Ντάις για την τεράστια προσπάθεια που έκανε κόντρα στη Γιουνάιτεντ, για τη συνέπεια στα αποτελέσματα και τη σκληρή δουλειά, ωστόσο, ακολούθησε... ξέσπασμα!

«Έχω να πω στους οπαδούς της Λίβερπουλ, της Άρσεναλ και της Τότεναμ να βγουν από τα social media και να σταματήσουν να μου στέλνουν. Σκάστε! Είστε κάτω από την Μπέρνλι σε επίπεδο» είπε!

Rio Ferdinand will be known as the man that was the gift that kept on giving. pic.twitter.com/nL0L1Sk36v

— - (@EnRouteAnfield) January 23, 2020