Γκάμπριελ Μαρτινέλι: Δοκιμάστηκε τέσσερις φορές στη Γιουνάιτεντ και... δεν τους έκανε! (pics)

Ο 18χρονος επιθετικός της Άρσεναλ έγινε ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης σε ποδοσφαιροκουβέντες και τον αθλητικό Τύπο μετά το γκολ που πέτυχε στην ισοπαλία (2-2) στο ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ» απέναντι στην Τσέλσι.

Με κούρσα 70 μέτρων και με τον Καντέ να γλιστράει μπροστά του... αλά Τζέραρντ, ο Μαρτινέλι ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 για τους «κανονιέρηδες» με ωραίο τελείωμα και πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στην εξέδρα των φιλοξενούμενων οπαδών, συνεχίζοντας τις εκπλκηκτικές του επιδόσεις για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο νεαρός φορ, που από το καλοκαίρι είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ουνάι Έμερι, πήρε ευκαιρίες και τώρα επί Αρτέτα πλέον αποδεικνύει ότι μόνο τυχαία δεν βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, μόχθησε για να βρεθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα στο αγγλικό ποδόσφαιρο αλλά... κάποιοι έκριναν ότι δεν μπορούσε.

Από το 2015 έως και το 2017, ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι δοκιμάστηκε συνολικά τέσσερις φορές από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Και τις τέσσερις φορές, παρέμεινε επί 15 μέρες στα τμήματα υποδομής των «κόκκινων διαβόλων»!

Martinelli getting off a bus with the United u18s a couple years ago. This ones gonna haunt them forever pic.twitter.com/jbSXzs59Qj — ArsenalGoals (@ArsenalGoaIs) September 29, 2019

Έκανε προπονήσεις, προσπαθούσε να βελτιωθεί, να πείσει τους προπονητές του, είχε παίξει και σε φιλικό ματς απέναντι στην Λίνκολν Σίτι, σε ματς όπου βρέθηκε μαζί με τον νυν αριστερό φουλ μπακ, Μπράντον Γουίλιαμς, όμως, κάποιοι αποφάσισαν να μην αποκτηθεί.

«Τουλάχιστον έχω φωτογραφίες...» είχε αναφέρει από τις ημέρες που φόρεσε τη φόρμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δούλευε σκληρά στις προπονήσεις από τις οποίες δοκιμάστηκε και συναντούσε τους αστέρες της πρώτης ομάδας επί εποχής Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο του συλλόγου.

«Ήμασταν όλοι στο ίδιο εστιατόριο στις εγκαταστάσεις της ομάδας, είχα βγάλει φωτογραφίες με τους Εβρά, Φελαϊνί, Πογκπά... Είδα όλους τους επαγγελματίες της ομάδας από κοντά» είχε πει στην βραζιλιάνικη έκδοση του ESPN πριν από καιρό.

REMINDER: Martinelli had FOUR trials at Man United before Arsenal signed him pic.twitter.com/Xn4HXy3ztd — talkSPORT (@talkSPORT) January 21, 2020

«Ήταν τρομερά σημαντικές για εμένα εκείνες οι προπονήσεις για να δω τον τρόπο παιχνιδιού, να προσαρμοστώ σε διαφορετικά δεδομένα και ν' αντιληφθώ πόσο γρήγοροι ήταν οι ποδοσφαιριστές και πόσο γρήγορος ο ρυθμός των αγώνων...» είχε δηλώσει, με τον άλλοτε αμυντικό της Άρσεναλ, Μάρτιον Κίον ν' αποθεώνει τον Μαρτινέλι μετά το γκολ του στο «Στάμφορντ Μπριτζ», λέγοντας:

«Ήμουν σίγουρος ότι θα σκόραρε. Είναι εξαιρετικός. Το ένστικτο του γκολ που έχει, η κίνηση χωρίς τη μπάλα, δείξτε μου άλλον 18χρονο από την Ευρώπη που να μπορεί να τα κάνει αυτά. Η Γιουνάιτεντ τον είχε μέσα στα χέρια της και τον άφησε. Αυτό από μόνο του προκαλεί ερωτηματικά...».