Ο υψηλόσωμος επιθετικός των clarets ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο «Ολντ Τράφορντ» το βράδυ της Τετάρτης με γυριστό σουτ το οποίο... έπιασε με το καλάμι, αλλά ήταν αποτελεσματικό, έπειτα από κεφαλιά – ασίστ του Μπεν Μι για το 1-0.

Ο Νεοζηλανδός ποδοσφαιριστής, αν τον παρατήρησε κάποιος λίγο καλύτερα, είχε πρησμένη μύτη και ειδικά προς το φινάλε της αναμέτρησης έδειχνε να πονάει και να τον ενοχλεί.

Αυτό, διότι στο παιχνίδι με την Τσέλσι στις 11 του μηνός είχε υποστεί ένα μικρό κάταγμα, το οποίο όμως δεν του απαγόρευσε τη συμμετοχή στα επόμενα ματς.

Κι εκείνος, όχι απλά έπαιξε, αλλά σκόραρε τόσο απέναντι στη Λέστερ στο μεγάλο «τρίποντο» που ήρθε με ανατροπή με το τελικό 2-1, αλλά και απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να πάρει η Μπέρνλι την πρώτη νίκη στο γήπεδο των «κόκκινων διαβόλων» από το 1962!

Chris Wood is one of football's hard men

January 11th: Breaks his nose against Chelsea

January 19th: Starts against Leicester and scores

January 22nd: Plays 90-mins against Man Utd and scores

After the final whistle last night he took a knock to his nose AGAIN! pic.twitter.com/8kkDZfSCgt

— Soccer AM (@SoccerAM) January 23, 2020