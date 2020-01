Η... κανονικότητα του Σόλσκιερ είναι οι ήττες (pic)

Με την Γιουνάιτεντ να βρίσκεται σε άσχημο σημείο, η έλευση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποδείχθηκε αρχικά εξαιρετική. Οι... μπέμπηδες πήγαιναν από νίκη σε νίκη, με τον Νορβηγό από υπηρεσιακός να γίνεται κανονικός προπονητής της αγαπημένης του ομάδας. Ωστόσο από την στιγμή που έγινε τα πράγματα μόνο καλά δεν πάνε, καθώς η Γιουνάιτεντ με τον κανονικό προπονητή Σόλσκιερ στον πάγκο μετράει περισσότερες ήττες από νίκες. Συγκεκριμένα έχει στην Premier League πάντα, 11 νίκες και 12 ήττες μαζί με αυτή από την Μπέρνλι.

Since Ole Gunnar Solskjaer was made permanent manager in March 2019, Manchester United have lost more Premier League games (12) than they have won (11). pic.twitter.com/mwkCI9f0aI

— Goal (@goal) January 22, 2020