Ο Ζέσους, αστόχησε για τρίτη φορά από την άσπρη βούλα, το βράδυ της Τρίτης στο Bramall Lane, στην πολύ δύσκολη νίκη (1-0) των «πολιτών» απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Αν και ο Χέντερσον βρισκόταν αρκετά μακριά από την γραμμή της εστίας του και έπρεπε να δοθεί επανάληψη με τον VAR, η φάση συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να χρειαστεί τελικά ένα γκολ του Αγουέρο στο δεύτερο μέρος για να πάρουν τη νίκη οι Πρωταθλητές.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, μόλις ρωτήθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου για το ενδεχόμενο να ξανασκεφτεί τους εκτελεστές των πέναλτι, είπε:

«Ο Έντι είναι ο ιδανικός... Δεν έχει αίμα στις φλέβες του... Είναι τόσο ήρεμος, οπότε θα μπορούσε να το κάνει...».

