Η συγκεκριμένη γιαγιά, με ένα πλατύ χαμόγελο έπειτα από το γκολ της ισοφάρισης στο τελικό 2-2 από τον Έκτορ Μπεγερίν, προσπαθούσε ν' απολαύσει και παράλληλα ν' αποτυπώσει τις στιγμές στη φωτογραφικής της μηχανή!

Όχι κινητό, ούτε κάτι υπερσύγχρονο... Αυττό που είχε μάθει εκείνη και εκείνο στο οποίο ήταν πιστή, δίχως να ψάχνει για τις... πολυτέλειες της σύγχρονης εποχής.

Κουμπί για τη φωτογραφία και γύρισμα του φιλμ με το χέρι... Τρομερή γιαγιά - οπαδός με αγνή αγάπη για την ομάδα της!

Absolutely this!

Capture the memories!

And then roll the film on pic.twitter.com/aosjubXfjF

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 21, 2020