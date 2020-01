Μουρίνιο: «Δεν έχω πρόβλημα με τον Ρόουζ...» (vid)

Το πρωί της Τρίτης, η Daily Mail είχε αποκαλυπτικό δημοσίευμα για έντονη διαφωνία ανάμεσα στον Πορτογάλο τεχνικό των «σπιρουνιών» και τον Ντάνι Ρόουζ, λίγο μετά την προπόνηση της Κυριακής.

Ο «Μου» είχε ακούσει από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας πως ο παίκτης είχε ενοχλήσεις στη μέση και τον άφησε εκτός πλάνων για το ματς με τους «hornets» το μεσημέρι του Σαββάτου.

Βάσει του δημοσιεύματος, ο Ρόουζ του ζήτησε τον λόγο και η κουβέντα είχε ένταση, την οποία παρατήρησαν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ομάδας.

«Η σχέση μου με τους παίκτες μου είναι καλή και πρέπει να δουλέψω με αυτό το γκρουπ παικτών. Αυτό είναι όλο. Δεν υπήρξε κάποια διαφωνία ανάμεσα σε εμένα και τον Ντάνι, δεν ξέρω τι εννοείτε όταν λέτε ένταση... Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του» ήταν η αναφορά του Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης.

Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho has denied any tension between him & Spurs left-back Danny Rose after reports of an altercation between them:

"I do not know what you mean by tension in the air, I don't have a problem with him."#THFC #COYSpic.twitter.com/vr0bA5PXYM

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) January 21, 2020