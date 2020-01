Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν σχολίασε τις επιδόσεις των «κόκκινων» που έχουν προκαλέσει αντίκτυπο σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο σύλλογος πορεύεται στην πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος έπειτα από 30 χρόνια.

«Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει. Δεν έχει χάσει ούτε ένα ματς και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι απόλυτα συγκεντρωμένη ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Παίζουν, νικούν, παίζουν, νικούν.. Είναι σαν... μηχανή!» είπε, ενώ, κλήθηκε να σχολιάσει και τον πανηγυρισμό που του έκλεψε ο Αλεξάντερ – Άρνολντ ε πρόσφατο «διπλό» της Λίβερπουλ στην έδρα της Λέστερ:

«Το είδα και δεν με ενόχλησε καθόλου! Είναι εκπληκτικός παίκτης» είπε χαμογελώντας ο Μπαπέ.

Mbappe clearly thinks very highly of Liverpool pic.twitter.com/djA05ZMISI

— MT (@MT_Futbol) January 21, 2020